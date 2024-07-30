Защищал коллаборантов в громких делах: всплыли скандальные подробности об адвокате подозреваемого в убийстве Фарион

Галицкий районный суд 26 июля отправил под стражу без возможности внесения залога 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его интересы представлял адвокат Игорь Сулима с Ивано-Франковщины, ранее "засветившийся" на защите предателей Украины.

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Многие подметили, что 59-летний юрист не был в начале заседания во Львове, и именно после его появления поведение подозреваемого юноши из Днепра резко изменилось. OBOZ.UA рассказывает, что известно об Игоре Сулиме и том, каких коллаборантов он защищал.

Адвокат с 20-летним стажем работал в паре с Монтян

По данным Национальной ассоциации адвокатов Украины, Игорь Сулима получил адвокатскую лицензию в 2004 году. В 2018-м основал собственное адвокатское бюро "Сулима и партнеры". В поле "контактная информация" фирма имеет два адреса: в Ивано-Франковске и городе Апостолово на Днепропетровщине.

Также информация в сети свидетельствует, что Сулима специализируется на разных делах: от ДТП до государственной измены и коллаборационной деятельности.

Он работал и в паре с киевским экс-адвокатом и блогером Татьяной Монтян, когда защищал предателя из Прикарпатья Руслана Коцабу. Женщина перед полномасштабным российским вторжением уехала из Украины, а затем ее разоблачил приспешник, заявив, что она еще и передавала российским спецслужбам цели для ракетных ударов по Украине.

Скорее всего, скандально известная украинка, активно поддерживающая российских захватчиков, находится на оккупированных территориях (в октябре 2023-го сообщалось, что она получила контузию в результате взрыва FPV-дрона).

Специализируется на защите коллаборантов и депутатов из РФ

Упомянутый Руслан Коцаба до сих пор был известнейшим клиентом Игоря Сулимы. Пропагандиста в 2015 году признали виновным в госизмене, но апелляционный суд Ивано-Франковска оправдал его.

На суде адвокат утверждал, что тот "не совершал госизмены", и называл обвинения незаконными. Еще Сулима рассказывал, мол, пропагандист только высказывал личное мнение. Коцаба же уехал в США, откуда делает стримы и выступает на росТВ, заявляя о "братоубийственной" войне в Украине.

Однако он не единственный одиозный подзащитный Сулимы. В реестре судебных решений содержится еще десяток дел, в которых он отстаивал интересы подозреваемых в коллаборантстве и даже российских депутатов.

В частности, адвокат защищал депутата госдумы РФ Ирину Филатову, которую обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины. В мае 2024 года Ивано-Франковский городской суд заочно приговорил ее к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также Сулима был защитником депутатов госдумы России Николая Харитонова, Алексея Чепы, Галины Хованской и других, уже получивших заочные приговоры.

В 2023 году он принимал участие в рассмотрении в суде дел депутатов российского правительства. С 2022 года в Ивано-Франковске слушают дело подозреваемых в госизмене Александра Вихляева, Галины Кришталь и Дмитрия Кузнецова, где правозащитником тоже значится Игорь Сулима.

С июня 2024 года он защищает подозреваемого в коллаборантстве Геннадия Царева. Как и Светлану Цареву, тоже подозреваемую в колаборанстве и преступлении против основ нацбезопасности Украины. Оба дела слушают в Ивано-Франковском городском суде.

Кроме них, его подзащитной с этого года стала Татьяна Лупова, также подозреваемая в коллаборационной деятельности.

Стал на защиту подозреваемого в убийстве Фарион

Адвокатом 18-летнего Вячеслава Зинченко Сулима стал не сразу. В начале судебного заседания 26 февраля в Галицком райсуде Львова защитником юноши из Днепра был другой представитель.

Сми писали, что тогда подозреваемый якобы не отрицал причастности к убийству Ирины Фарион. На вопрос дочери языковеда, почему он "убил ее мать", парень отвечал: "Время покажет". А после общения с Сулимой он начал полностью отрицать свою вину. Адвокат назвал необоснованными обвинения в отношении Зинченко и заявил, что подаст апелляцию для обжалования меры пресечения.

Дело в отношении подозреваемого в убийстве Фарион он прокомментировал телеканалу НТА.

"Я защищаю право, а не убийство, понимаете? Каждый человек имеет право на защиту, его вина еще не доказана, он только подозреваемый, даже не обвиняемый. И вопрос в том, он это или не он, это уже будет доказывать суд. А в настоящее время я защищаю право. У меня работа такая, защищать людей, несмотря на то, кто они", – высказался Сулима.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-криминалист Юрий Ирхин подчеркнул, что киллер, убивший Ирину Фарион, действовал почти профессионально. По его мнению, подозреваемого в убийстве языковеда юношу могли тщательно готовить к совершению преступления.

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