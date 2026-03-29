Под Полтавой авто врезалось в отбойник и загорелось: водитель погиб на месте. Фото

29 марта недалеко от Полтавы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в отбойник, после столкновения машина загорелась, водитель погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

ДТП произошло около 12:30 в селе Абазовка, Полтавского района. Предварительно известно, что автомобиль Daewoo Lanos во время движения столкнулся с отбойником. После удара транспорт загорелся.

Из-за столкновения водитель автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. По состоянию на момент публикации, его личность сейчас устанавливают правоохранители.

ДТП в Украине: последние новости

28 марта во Львовском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и мотоцикла. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, еще двое участников аварии получили травмы.

Авария произошла около 21:25 в одном из сел района. Пассажира мотоцикла и водителя легковушки с телесными повреждениями госпитализировали.

Несколькими днями ранее, 26 марта в Черкасской области водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Впоследствии правоохранители установили, что автомобилем управлял 61-летний житель Звенигородки. У мужчины изъяли автомобиль со следами повреждений и другие вещественные доказательства, а самого водителя задержали и поместили под стражу.

