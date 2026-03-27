В Черкасской области водитель сбил ребенка и скрылся: 9-летний мальчик погиб на месте. Фото

В селе Багачевка, Черкасской области, водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Видео дня

По данным пресс-службы полиции, трагедия произошла 26 марта около 17:30 на дороге в пределах села. Полицейские выяснили, что автомобилем Renault Duster управлял 61-летний житель Звенигородки.

У мужчины изъяли вещественные доказательства и авто со следами повреждений. По состоянию на момент публикации, мужчину задержали и поместили под стражу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушениеправил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику аварии грозит до восьми лет лишения свободы и возможное ограничение права управлять транспортом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!