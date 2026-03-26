В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса: одна из машин перевернулась, есть погибший. Фото и видео

В Киеве в четверг, 26 марта, на Кольцевой дороге произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП одна из машин перевернулась, к сожалению, есть погибший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

"Столичные полицейские работают на месте смертельного ДТП на Кольцевой дороге. Автопроисшествие произошло сегодня около 10:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat, двигаясь со стороны Академгородка в направлении Одесской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault", – говорится в сообщении.

К сожалению, в результате столкновения водитель Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На опубликованных полицией и в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия смертельной аварии. В частности, в результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева на Берестейском проспекте столкнулись легковушка и микроавтобус – последний от удара перевернулся. В результате ДТП пострадали три человека, возникла пробка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!