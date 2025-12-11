Под Львовом в частный дом попал дрон: говорят о покушении на убийство

В ночь на 11 декабря в селе Сокольники, недалеко от Львова, прогремел взрыв. В частный дом попал беспилотник.

Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. Правоохранители расследуют покушение на убийство.

Что известно

Около четырех часов утра правоохранителям поступило сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники. Как отмечают полицейские, никто из жителей не пострадал. Однако здание получило существенные повреждения: взрывом повредило крышу, фасад и несколько жилых комнат.

Полицейские изъяли обломки беспилотника, упавшего на дом.

"По факту попадания дрона по дому на Львовщине полиция Львовской области начала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство", – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ивано-Франковске 8 декабря незнакомый мужчина напал на военного Сил обороны Украины в помещении магазина. Боец получил ножевое ранение; хулиган задержан, ему объявлено официальное подозрение.

Также правоохранители задержали еще одного мужчину, причастного к взрыву в одном из отделений "Укрпочты" в столице. Им оказался киевлянин, который продал жителю Тернополя боеприпасы для изготовления "сувениров".

