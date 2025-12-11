Под Львовом в частный дом попал дрон: говорят о покушении на убийство
В ночь на 11 декабря в селе Сокольники, недалеко от Львова, прогремел взрыв. В частный дом попал беспилотник.
Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. Правоохранители расследуют покушение на убийство.
Что известно
Около четырех часов утра правоохранителям поступило сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники. Как отмечают полицейские, никто из жителей не пострадал. Однако здание получило существенные повреждения: взрывом повредило крышу, фасад и несколько жилых комнат.
Полицейские изъяли обломки беспилотника, упавшего на дом.
"По факту попадания дрона по дому на Львовщине полиция Львовской области начала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство", – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ивано-Франковске 8 декабря незнакомый мужчина напал на военного Сил обороны Украины в помещении магазина. Боец получил ножевое ранение; хулиган задержан, ему объявлено официальное подозрение.
Также правоохранители задержали еще одного мужчину, причастного к взрыву в одном из отделений "Укрпочты" в столице. Им оказался киевлянин, который продал жителю Тернополя боеприпасы для изготовления "сувениров".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!