Взрыв на 'Укрпочте' в Киеве: полицейские задержали еще одного причастного к инциденту. Фото и подробности

Правоохранители задержали еще одного мужчину, причастного к взрыву в одном из отделений "Укрпочты" в столице. Им оказался киевлянин, который продал жителю Тернополя боеприпасы для изготовления "сувениров".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

Что известно

"Событие произошло 30 октября в Соломенском районе столицы, в сортировочном центре "Укрпочты". Тогда во время осмотра посылки произошел взрыв, в результате чего пострадали пятеро граждан: работники отделения почты и специалисты таможенной службы", – напомнили в пресс-службе.

Следователи установили, что 40-летний житель города Тернополя приобрел боеприпасы через объявление на интернет-ресурсе для дальнейшего изготовления из них сувениров. Сделав на них гравировку, он отправил их через почтовые отправления. Поэтому взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре при осмотре.

Мужчина был задержан, ему было объявлено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.

"Сейчас сотрудники уголовного розыска совместно с работниками СБУ установили продавца взрывоопасного товара – это 52-летний киевлянин, который нелегально сбывал взрывчатые предметы", – уточнили в пресс-службе.

Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы: выстрел гранатомета, части от боеприпасов и патроны. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Сейчас правоохранители устанавливают источники происхождения изъятого.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе. В результате инцидента пострадали пять человек.

