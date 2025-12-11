На Днепропетровщине столкнулись легковушка и школьный автобус: два человека погибли, десять пострадали. Фото и видео

Два человека погибли, десять человек получили травмы в смертельном ДТП на трассе Днепр-Пятихатки. В автотрощу возле села Саксагань Каменского района Днепропетровской области попали школьный автобус и автофургон.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Днепропетровской области. Машины врезались лоб в лоб на полном ходу.

Детали автокатастрофы

По сообщению преавоохранителей, происшествие произошло 11 декабря в 7:45на автодороге между городом Пятихатки и поселком Саксагань Пятихатского района.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со школьным автобусом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Водитель и пассажиры школьного автобуса, среди которых 14-летняя девушка, получили телесные повреждения.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, тело одного погибшего мужчины удалось деблокировать из фургона. Все пострадавшие были безотлагательно госпитализированы.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Полицейские открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение ПБДР".

