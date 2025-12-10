В Ивано-Франковске душевнобольной мужчина ножом ранил военного в магазине: все подробности. Фото
В Ивано-Франковске 8 декабря незнакомый мужчина напал на военного Сил обороны Украины в помещении магазина. Боец получил ножевое ранение; хулиган задержан, ему объявлено официальное подозрение.
Инцидент подтвердила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области. Досудебное расследование (по состоянию на 10 декабря) продолжалось.
Что известно о нападении
Конфликт произошел в магазине на улице Довженко. Неравнодушный очевидец около 20:20 понедельника сообщил на линию "102", что между двумя мужчинами возникла драка, один из них ранен ножом.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и очевидцев, а также оперативно установили и задержали подозреваемого", – говорится в отчете.
Оказалось, что нападение совершил 59-летний житель областного центра, рецидивист, в отношении которого сейчас в суде слушается дело за совершение кражи.
"Галицкий корреспондент" со ссылкой на начальника Ивано-Франковского райуправления полиции Романа Андрущака утверждает, что у злоумышленника якобы есть психические расстройства.
59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, где уже находился 33-летний франковчанин. Грубо нарушая общественный порядок, пьяный мужчина внезапно спровоцировал конфликт с потерпевшим. Во время потасовки злоумышленник нанес военному несколько ударов в голову, затем достал нож и нанес удар в область щеки. Раненый попал в больницу, потому что очевидцы сразу вызвали медиков.
Фигурант задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины.
Его подозревают в нарушении ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Осторожно, фото 18+!
Как ранее писал OBOZ.UA, 7 декабря на улице Ивано-Франковска женщина ранила ножом ребенка и еще одну прохожую.
