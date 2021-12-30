Под Киевом в результате пожара погибли два человека. Детали трагедии и фото

В ночь на 30 декабря в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. Отмечается, что трагедия произошла по ул. Левка Симиренко. По информации спасателей, пожар возник в здании площадью 210 кв. Огонь был полностью ликвидирован в 05.39.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 14 спасателей. Причину возникновения пожара устанавливают.

Видео дня

Напомним, в Киеве 29 декабря произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. В результате инцидента никто не пострадал. На опубликованном видео можно увидеть, что языки пламени вырывались из квартиры наружу. В небо над домом поднимались большие клубы белого дыма.

А 28 декабря в Косове Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимационном отделении центральной районной больницы. Минздрав заявил, что в результате ЧП погибли двое пациентов, между тем глава Ивано-Франковской облгосадминистрации сообщила о гибели трех пациентов. Еще один человек скончался от COVID-19.

Причиной смертельного пожара в больнице города Косов стала зажженная свеча рядом с кислородными концентраторами. В реанимации работало одновременно пять таких аппаратов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

30 декабря в областной больнице Ивано-Франковска скончалась 46-летняя женщина, которая получила 90% ожогов тела во время пожара в Косовской ЦРБ. Санитарка находилась в реанимации в критическом состоянии.

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