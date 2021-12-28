В реанимации больницы на Прикарпатье произошел взрыв: погибли два пациента

В городе Косов в Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимационном отделении центральной районной больницы. В результате ЧП погибли двое пациентов.

Инцидент произошел во вторник, 28 декабря, около 21:00. О нем сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Facebook.

На месте, как говорится в сообщении, работают восемь бригад экстренной медицинской помощи, представители департамента здравоохранения и спасатели. Причины и детали трагедии будут устанавливаться правоохранителями.

Видео дня

Как сообщил корреспондент издания "Сегодня" с места происшествия, по предварительным данным произошел взрыв кислородного баллона. Сразу после взрыва начался пожар, который быстро удалось потушить.

Из соседних палат эвакуировали еще троих пациентов. Площадь вспышки составила 55 квадратных метров.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области рассказали, что взрыв в четырехэтажном здании больницы произошел после 21.00 в палате реанимационного отделения на первом этаже. Около 22.00 пожар был ликвидирован.

"Подразделениями ГСЧС спасены трое больных из соседней палаты. К тушению привлечены 16 человек и семь единиц техники, из них от ГСЧС 8 человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в селе Ниновичи прогремел взрыв в жилом доме. В результате инцидента травмы получили пять человек, включая ребенка 2010 года рождения.