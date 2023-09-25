Перевозил в желудке кокаин на 3,5 млн. грн.: СБУ задержала на границе Украины наркоторговца. Фото

Служба безопасности задержала на границе Украины наркоторговца, который вез кокаин из Латинской Америки на 3,5 млн. грн. Он перевозил запрещенные вещества в собственном желудке.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "Для скрытой перевозки "товара" через границу злоумышленники упаковывали его в специальные капсулы, а затем их глотали", – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, за один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до полукилограмма кокаина. Вот это он несколько европейских стран, а потом наркотики завозились в Одессу для дальнейшего сбыта.

Такой "бизнес" позволял его участникам систематически получать миллионные "доходы".

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Следствие установило, что незаконную деятельность организовала представительница криминалитета Сумщины вместе с сообщником, выехавшим в одну из стран Латинской Америки.

Мужчина наладил связи с местными наркоторговцами, у которых покупал кокаин и переправлял его в Украину. "Товар" получал житель Одессы, который в дальнейшем подыскивал наркодилеров.

Возившие кокаин наркокурьеры получали свой "процент" из каждой партии "товара". Таких "перевозчиков" подыскивали среди лиц, которые освобождались от призыва и могли свободно пересекать границу.

Правоохранители задержали на таможенном посту одного из участников наркогруппировки, который в себе и в собственных вещах пытался завезти в Украину почти полкилограмма кокаина. В дальнейшем были задержаны еще два фигуранта - организатор наркотрафика и его сообщника -одессита, которые готовились его "встретить".

Следователи сообщили всем трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.