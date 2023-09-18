Занимались сбытом наркотиков с миллионными оборотами: в Киеве разоблачили преступную группу из семи человек. Фото

В Киеве разоблачили преступную группу из семи человек. Она занималась сбытом наркотиков, имея при этом миллионные обороты.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины. Ежемесячный доход участников организованной группы мог составлять до 3 млн грн (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении семи участникам организованной группы по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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Следствие выяснило, что жители столицы разработали схему преступной деятельности, используя средства конспирации. Они координировали деятельность подельников и распределяли полученную прибыль между членами группы.

Наркотики производили в двух лабораториях на территории Киевщины. А наркотические средства и ингредиенты к ним хранились по местам жительства подозреваемых.

Сбыт амфетамина, кокаина, каннабиса, мефедрона и других наркотических средств был организован через интернет. Так наркотики доставлялись по всей территории Украины по почте или в форме закладок.

Продажей занимались в даркнете. Конспиративным хостинг-провайдером сайта выступала компания, зарегистрированная в одной из стран Центральной Америки.

"Вебресурс содержал детальное описание каждого "товара" с описанием эффектов от употребления, алгоритм действий для оплаты криптовалютой, а также инструкцию на случай возможного неполучения заказов. Покупатели даже могли оставить отзыв о качестве "товара" и обслуживании. Ежемесячный доход участников организованной группы мог составлять до 3 млн грн", – добавили в Офисе генпрокурора.

Полиция провела 43 обыска, во время которых были изъяты наркотические и психотропные вещества общим весом более 10 кг, прекурсоры, оружие, компьютерная техника, мобильные телефоны, принадлежности для изготовления и фасовки наркотоваров и наличные деньги.

"В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение – Департамент киберполиции и Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Запрещенные вещества они пересылали "клиентам", пряча их в зарядные устройства и мобильные телефоны.

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