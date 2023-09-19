В Киеве задержана группа наркосбытчиков: ежемесячный доход от "бизнеса" составлял более 1,5 млн грн. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков и психотропов. Ежемесячный доход от "бизнеса" составлял более 1,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, в Киеве группа мужчин наладила сбыт наркотических средств и психотропных веществ через Telegram-канал. В состав преступной группы входил организатор, отвечавший за распределение прибыли, управляющий составом и еще пять сбытчиков.

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"В ходе документирования преступления мы провели 11 оперативных закупок у фигурантов, а также провели ряд неотложных и санкционированных обысков наркотиков. В результате обнаружено и изъято 500 г псилоцибина, 500 г каннабиса, 150 таблеток MDMA, кокаин и амфетамин. Кроме того, в ходе проверок мы изъяли 25 000 долларов США, 6000 Евро и 100 тысяч гривен наличных", – рассказали в пресс-службе.

По словам полицейских, чтобы привлечь внимание покупателей, подельники использовали для названия Telegram-канала название известной детской игры "Марио". На продаже запрещенных веществ злоумышленники зарабатывали более 1,5 млн грн. Общая стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ по ценам черного рынка составляет 1 млн грн.

По факту сбыта наркотиков в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Запрещенные вещества они пересылали "клиентам", пряча их в зарядные устройства и мобильные телефоны.

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