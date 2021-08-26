Переписывался по телефону: в сеть попало новое видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Павлова

Более 100 последних минут жизни успели зафиксировать камеры видеонаблюдения в доме застреленного мэра Кривого Рога Константина Павлова. Почти все это время он вел переписку с неизвестным абонентом.

Об этом сообщил журналист и блогер Олег Ермолинский на своем Telegram-канале. Он собрал все кадры с камер видеонаблюдения в частном доме чиновника и опубликовал их в сеть, что стало эксклюзивом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Ермолинского, жители Кривого Рога возмущены медленным ходом расследования этого громкого дела, мало кто доверяет версии самоубийства. Последние кадры подтверждают обоснованность этих сомнений.

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"Мы ждём огласки содержимого телефона мэра Павлова, как журналист скажу, что жду официальный брифинг по результатам расследования", – указал блогер.

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