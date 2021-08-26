Переписывался по телефону: в сеть попало новое видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Павлова
Более 100 последних минут жизни успели зафиксировать камеры видеонаблюдения в доме застреленного мэра Кривого Рога Константина Павлова. Почти все это время он вел переписку с неизвестным абонентом.
Об этом сообщил журналист и блогер Олег Ермолинский на своем Telegram-канале. Он собрал все кадры с камер видеонаблюдения в частном доме чиновника и опубликовал их в сеть, что стало эксклюзивом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам Ермолинского, жители Кривого Рога возмущены медленным ходом расследования этого громкого дела, мало кто доверяет версии самоубийства. Последние кадры подтверждают обоснованность этих сомнений.
"Мы ждём огласки содержимого телефона мэра Павлова, как журналист скажу, что жду официальный брифинг по результатам расследования", – указал блогер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
криворожский мэр Константин Павлов был найден мертвым 15 августа на дворе собственного дома. В области грудной клетки зияло отверстие от огнестрельного выстрела, а рядом с телом лежал дробовик.
Одной из версий смерти Павлова полиция назвала суицид, но однопартийцы чиновника посчитали ее бредовой.
СМИ опубликовали буквально последние мгновения жизни Павлова, а также момент выстрела себе в грудь. При этом следствие предусматривает вероятность того, что городского голову могли довести до трагического решения.