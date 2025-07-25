Отобрали золотые украшения и деньги: на Закарпатье подростки изнасиловали 46-летнюю женщину

В среду, 23 июля, в полицию обратилась 46-летняя жительница Мукачево, что на Закарпатье. Женщина заявила, что на нее напали несколько подростков. Соны силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и скрылись.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Отмечается, что правоохранители уже задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в изнасиловании и ограблении женщины. Они сразу же начали расследование.

"В ходе проведения первоочередных следственных и розыскных мероприятий оперативники криминальной полиции установили лиц, причастных к преступлению. Четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным следствия подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а затем завели в безлюдное место. Там они применили физическое насилие, завладели деньгами потерпевшей и ювелирными изделиями и изнасиловали ее", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что полицейские разыскали несовершеннолетних фигурантов. Трех из них задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 и ч. 4 ст. 186 УКУ.

Речь идет об изнасиловании, совершенном группой лиц и грабеже, соединенном с насилием. Максимальное наказание, согласно инкриминируемых статей, предусматривает 12 лет лишения свободы.

В отношении малолетнего участника преступления сейчас решается вопрос о применении в отношении него правовых механизмов, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Корнойбурге (Австрия) суд приговорил 73-летнего мужчину к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней украинкой. Извращенец, который оказался гражданином Италии, начал совершать преступные действия в отношении девочки, когда ей было всего 13 лет.

Напомним, в Запорожье получил приговор местный житель, который совершил сексуальное насилие над своей 16-летней дочерью. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой в Бучанском районе.

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