Житель Запорожья совершил сексуальное насилие над 16-летней дочерью: как его наказали

В Запорожье получил приговор местный житель, который совершил сексуальное насилие над своей 16-летней дочерью. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

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Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре. Отмечается, что осужденный уже имел судимость за половые преступления.

По материалам дела, запорожец совершил надругательство над своим ребенком в июле 2023 года. Как следует из сообщения, мужчина не проживал вместе с дочерью и ее матерью. Этот ребенок от бывшей сожительницы.

"Местный житель, пользуясь доверием бывшей сожительницы, пригласил их общего ребенка на прогулку в парк. Оставшись там с 16-летней дочерью наедине, совершил в отношении нее действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении фигуранта дела был направлен в суд еще в октябре 2023 года

Сейчас суд признал запорожца виновным по ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Его же приговорили к шести годам тюрьмы.

Напомним, в Киевской области суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который изнасиловал 9-летнюю дочь. Преступление произошло в октябре 2023 года в Броварском районе. Мужчина зашел в комнату 9-летней дочери и пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ребенка. Следующие 12 лет преступник проведет за решеткой.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой в Бучанском районе. Преступление было совершено в мае этого года. Обвиняемый распивал спиртные напитки, находясь в гостях у своего знакомого, в поселке Бородянка Бучанского района. Мужчина оставшись ночевать, а затем в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери владельца квартиры. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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