В Австрии пенсионер изнасиловал малолетнюю украинку, она забеременела: суд вынес приговор по делу – APA

В Корнойбурге (Австрия) суд приговорил 73-летнего мужчину к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней украинкой. Извращенец, который оказался гражданином Италии, начал совершать преступные действия в отношении девочки, когда ей было всего 13 лет.

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Действия сексуального характера привели к беременности украинки, но пенсионер не признал себя виновным. Об этом сообщает австрийское агентство APA.

Что известно о преступлении

Земельный суд Корнойбурга установил, что 73-летний мужчина совершал тяжкие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней украинки. В частности, итальянец обвиняется в совершении многочисленных нападений на девочку в регионе Вайнфиртель. Действия сексуального характера, которые, согласно обвинительному заключению, также привели к беременности украинки, вероятно, начались, когда жертве было 13 лет.

В данном случае он также был признан виновным в превышении полномочий, поскольку 73-летний мужчина частично выполнял функции опекуна несовершеннолетней жертвы.

Решение суда не окончательное

Председательствующий судья заявил, что вина подсудимого абсолютно не вызывает сомнений. Смягчающими обстоятельствами при определении приговора стали длительный упорядоченный образ жизни подсудимого и согласие потерпевшей.

В то же время количество преступлений и проступков, а также длительность срока давности преступления были признаны отягчающими обстоятельствами. Сам обвиняемый категорически отрицал обвинения в насилии.

У итальянца нашли детское порно

73-летний извращенец утверждал, что жертва не могла забеременеть из-за своего бесплодия, что не подтверждено экспертным заключением. Итальянец в целом считает себя ложно обвиненным и полагает, что причиной этого являются финансовые интересы семьи девушки.

Стоит отметить, что обвиняемый признался в изготовлении материалов сексуального характера, связанных с насилием над детьми, но, несмотря на наличие нескольких фотографий с мобильного телефона, не проявил должного понимания правонарушения. Поскольку он считался опекуном несовершеннолетней жертвы, ему также предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Что предшествовало

По информации австрийской газеты Die Presse, обвиняемый познакомился с жертвой в Украине и помог семье девочки – матери с тремя дочерьми – переехать в Австрию летом 2022 года. С тех пор 73-летний мужчина жил в непосредственной близости от беженцев в организованном им общежитии в регионе Вайнфиртель.

По словам прокурора Гудрун Бишоф, в начале 2024 года 13-летняя девочка якобы ответила на ухаживания пенсионера. Девочка также якобы согласилась "жить вместе как любящая пара". Впоследствии, согласно обвинению, половые акты происходили практически ежедневно.

Получив положительный тест на беременность, девочка сначала хотела выносить ребёнка, но мать убедила её отказаться от этого и беременность была прервана. Позже о случившемся стало известно в доме, где проживала украинская семья в районе Вайнфиртель. Мужчина сообщил об этом в школу, и впоследствии в соответствующий районный орган власти было направлено заявление о преступлении.

В конце 2024 года 73-летний мужчина был наконец заключен под стражу. До дня ареста обвиняемый имел сексуальные контакты с на то время 14-летней девочкой.

Напомним, в Запорожье получил приговор местный житель, который совершил сексуальное насилие над своей 16-летней дочерью. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой в Бучанском районе.

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