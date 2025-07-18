На Киевщине мужчина совершил сексуальное насилие над 6-летней дочерью знакомого. Подробности дела

На Киевщине будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой в Бучанском районе. Преступление было совершено в мае этого года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Бородянского отдела Бучанской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины по факту совершения в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, преступление было совершено в мае 2025 года. Тогда обвиняемый распивал спиртные напитки, находясь в гостях у своего знакомого, в поселке Бородянка Бучанского района. Мужчина оставшись ночевать, а затем в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери владельца квартиры.

Его задержали и сообщили ему о подозрении и отправили под стражу без возможности внесения залога. Сейчас следствие по данному факту завершено.

Напомним, ранее в Киевской области суд вынес приговор жителю Броварского района, который насиловал свою дочь. На момент разоблачения преступления ребенку было 13 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор двум мужчинам, которые в центре Киева изнасиловали 15-летнюю девочку. Кроме того, они еще и ограбили несовершеннолетнюю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!