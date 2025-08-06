Открыл огонь из засады: оккупант расстрелял гражданского, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное в Донецкой области

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления на территории Украины. В Донецкой области российский военнослужащий расстрелял мирного жителя.

Видео дня

Мужчина пытался эвакуироваться из поселка Удачное, когда в него выстрелил захватчик, засевший в засаде. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно

Видео, зафиксировавшее убийство россиянином украинца в Донецкой области, появилось в одном из Telegram-каналов.

На нем видно гражданского украинца, который пытается эвакуироваться из поселка Удачное. Он на картах DeepState частично отмечен как серая зона

Мужчина идет по обочине дороги, в руках у него – небольшой чемодан.

"Военнослужащий ВС РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия", – описали дальнейшие события на видео в ОГПУ.

Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование проводят следователи Главного управления СБУ, процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

"Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ. Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в этом году", – резюмировали в ОГПУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что удалось идентифицировать оккупанта, который расстрелял авто с семьей на Харьковщине. Тогда погибли мужчина и его 9-летняя дочь.

А в Нацполиции заявили о том, что установили личность россиянина, который отдал приказ расстрелять автомобили с гражданскими на Киевщине.

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