В Одессе из автомата расстреляли полицейских: первые подробности

В среду, 25 марта, в Одессе во время проверки документов водитель автомобиля внезапно открыл огонь по патрульным. В результате стрельбы двое полицейских получили огнестрельные ранения.

Сейчас правоохранителей госпитализировали. Об инциденте сообщила в Национальной полиции Украины.

Происшествие произошло в районе поселка Котовского. Во время остановки автомобиля правоохранителями водитель достал оружие и начал стрелять в сторону патрульных.

Злоумышленник скрылся с места событий после нападения. Для его задержания в городе начали специальную полицейскую операцию. Известно, что мужчина находится в розыске, в частности за уклонение от мобилизации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 19 марта в Славянске Донецкой области произошло убийство полицейского. Неизвестный из огнестрельного оружия во время проверки документов застрелил участкового капитана полиции.

