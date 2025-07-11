Идентифицирован оккупант, который расстрелял авто с семьей на Харьковщине: отец и 9-летняя дочь погибли. Фото

Ювенальные прокуроры Харьковской области идентифицировали оккупанта, который в марте 2022 года расстрелял авто с семьей, в результате чего погибли мужчина и его 9-летняя дочь. Речь идет о 22-летнем военном, уроженце Белгородской области РФ.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура 11 июля. Там отметили, что происшествие произошло возле н.п. Дементиевка Харьковского района.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 22-летнему российскому военному в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, 2 марта 2022 года семья из Харькова – муж с женой и двое их детей, 9-летняя дочь и 17-летний сын, – приняла решение эвакуироваться в более безопасный населенный пункт.

Во время движения автомобиля по трассе семья стала жертвой жестокого военного преступления. Оккупант, осознавая, что перед ним находится гражданская машина, открыл огонь из пулемета калибра 12,7 мм. После обстрела водитель потерял контроль над рулем и транспорт съехал с дороги.

Когда мужчина попытался завести автомобиль снова, российский военный начал стрелять повторно. В результате попаданий машина загорелась. На месте погибли отец и его 9-летняя дочь. Мать и 17-летний сын получили тяжелые ранения, но смогли выбраться из охваченного огнем салона и упасть на землю. Несмотря на это, военный РФ продолжал стрелять в сторону горящего авто.

Раненые лежали на обочине дороги и истекали кровью. По их словам, фигурант подошел к ним почти вплотную и произнес, что у него приказ стрелять по всем. К счастью, пострадавших заметили неравнодушные люди, которые доставили раненых в медицинское учреждение.

Ювенальные прокуроры совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ провели масштабную работу и идентифицировали подозреваемого. Это солдат 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

"Когда мишенью становятся дети – молчание невозможно, а бездействие – неприемлемо. Прокуроры уделяют особое внимание каждому производству, где пострадали дети, и прилагают все усилия, чтобы виновные были привлечены к ответственности", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ завершила досудебное расследование в отношении пленного военнослужащего РФ, которого обвиняют в расстреле двух мирных жителей в селе Петропавловка Купянского района. Речь идет о 21-летнем гражданине РФ Артеме Куликове, который ранее был осужден за разбой и кражи. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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