Отдал приказ расстрелять автомобили с гражданскими на Киевщине: Нацполиция установила личность оккупанта. Видео

Сотрудники Нацполиции установили личность командира ВС РФ, который причастен к военным преступлениям на Киевщине в марте 2022 года. Злоумышленник отдал своим подчиненным приказ расстрелять автомобили с гражданскими, которые пытались убежать от оккупации.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"В марте 2022 года российские военные обустроили боевые позиции между населенными пунктами Березовка и Бузова Бучанского района Киевской области. Они цинично и безжалостно расстреливали гражданские автомобили с мирными людьми, которые пытались выехать из оккупации в направлении Житомира", – рассказали правоохранители.

Преступный приказ подчиненным отдал начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ Николаенко Роман Владимирович.

Военные преступления

Полицейские установили, что на данном отрезке дороги российские военные убили 22 человека, среди которых малолетний ребенок. Еще 37 человек признаны пострадавшими, среди которых семеро получили ранения различной степени тяжести. Одна из женщин в результате травм получила инвалидность.

Во время досудебного расследования уголовного производства полицейские провели более 400 следственных действий и 70 судебных экспертиз, в том числе медицинские, баллистические и взрывотехнические. На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили российскому командиру о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить поселок Тетеревское на Киевщине в марте 2022 года.

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