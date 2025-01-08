Систематически насиловал своих несовершеннолетних дочерей: в Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину. Фото

В Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. На момент начала совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет.

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Об этом 8 января сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Как говорится в сообщении, Лозовская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт относительно фигуранта дела.

Ему инкриминируют изнасилование лиц, не достигших 14 лет (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, житель одного из населенных пунктов Лозовского района, начиная с весны 2022 года, систематически насиловал своих дочерей.

Девочкам тогда было 9 и 13 лет. Действия сексуального характера отец совершал, когда оставался с детьми наедине.

В дальнейшем он приказывал им никому не рассказывать об этом.

Преступления насильник совершал до октября 2024 года, пока правоохранители не разоблачили его, говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина заключен под стражу без права внесения залога.

Его будут судить в Лозовском горрайонном суде. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины заявили о разоблачении супругов, которые, по данным следствия, снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них. Следующие 15 лет муж и жена проведут в тюрьме.

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