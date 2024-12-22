Оккупанты в очередной раз расстреляли украинских пленных: военные сообщили о преступлении врага

Российские оккупанты снова казнили украинских военнопленных. Они расстреляли пятерых безоружных защитников, перед этим разделив их на две группы.

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Казнь зафиксировали операторы дронов 110 отдельной механизированной бригады. Видеодоказательство очередного тяжкого военного преступления россиян в Украине опубликовали в Telegram-канале батальона беспилотных систем 110 ОМБр.

"Максимальный репост! Очередное преступление рашистов, расстрелявших украинских пленных. Отомстим за всех!" – говорится в сообщении.

Защитники не уточнили, где именно произошла массовая казнь пленных украинских воинов. Однако показали все происходящее – с момента вынужденной сдачи бойцов Сил обороны в плен до их расстрела.

Пятеро украинских воинов оказались окруженными россиянами в полуразрушенном доме. Когда стало очевидно, что ситуация для защитников безысходна, они были вынуждены сдаться.

Украинцы под прицелом оккупантов выходили из укрытия по одному и ложились на землю.

Через некоторое время троих пленных захватчики повели на дорогу, двое остались лежать, когда их, безоружных, расстреляли оставшиеся возле них захватчики.

Остальных же пленных оккупанты начали вести по дороге. Колонну "закрывали" двое захватчиков, расстрелявших украинских воинов в спины.

OBOZ.UA не публикует видео по этическим соображениям. Увидеть его можно в Telegram-канале батальона беспилотных систем 110 ОМБр.

На обнародованное доказательство очередного военного преступления российских войск отреагировал уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

"Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" – подчеркнул он.

Напомним, на днях в сети появилось видео с допроса оккупанта, оказавшегося в плену Сил обороны. Он признался, что им приказывали убивать украинских пленных.

Также сообщалось, что в конце ноября стало известно сразу о нескольких казнях россиянами пленных украинцев.

Так, 28 ноября стало известно, что оккупанты снова расстреляли украинских пленных на Запорожье: тогда захватчики из рядов уже установленного следствием российского подразделения, казнили пятерых защитников.

О казни еще пятерых пленных воинов ВСУ на Покровском направлении сообщения появились двумя днями раньше, 26 ноября.

А 22 ноября сообщалось, что россияне казнили пятерых украинских пленных возле Угледара.

По данным ОГПУ, где приводили статистику за октябрь-ноябрь, количество расстрелов украинских плененных россиянами увеличивается. На момент сообщения было зафиксировано 177 таких случаев, по этим фактам возбуждены уголовные производства.