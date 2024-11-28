Оккупанты армии страны-агрессора РФ расстреляли пятерых из шести украинских военнопленных вблизи Новодаровки в Пологовском районе на Запорожье. Правоохранителям удалось установить подразделение российских военных, которое, вероятно, причастно к очередному военному преступлению России в Украине.

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Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины. По предварительным данным, жестокий расстрел украинских защитников произошел 24 ноября вблизи Новодаровки, где продолжаются тяжелые бои.

Российские оккупанты расстреляли пятерых военных Сил обороны Украины из шести, которых они захватили в плен.

"Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела", – заявили в Офисе генпрокурора.

Там также напомнили, что убийство пленных военных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Запорожской области, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, только два дня назад стало известно, что оккупанты расстреляли пятерых пленных украинских воинов на Покровском направлении, когда штурмовали позиции вблизи Петровки. Украинские защитники были вынуждены отступить и скрыться в одном из частных домов, после чего россияне окружили здание и приказали безоружным украинцам выйти и лечь на землю. Военные преступники расстреляли пленных из автоматов.

А 22 ноября в Офисе генпрокурора заявили, что расследуют казнь пяти украинских пленных оккупантами вблизи Угледара.

Кроме того, стало известно, что 10 ноября в леспосадке на Покровском направлении военные страны-агрессора расстреляли двух пленных воинов ВСУ.

18 октября преступники РФ убили двух пленных украинцев вблизи Селидового в Донецкой области.

В Офисе генпрокурора Украины констатировали, что количество расстрелов пленных украинских военных растет ежемесячно. Только в октябре и ноябре открыто по меньшей мере 16 дел относительно казни 54 военнопленных. Это треть всех дел 2024 года, открытых по таким фактам.