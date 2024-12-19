Оккупант признался, что им приказывали убивать украинских пленных. Видео допроса

Во время боя на позициях украинской бригады "Форпост" был взят в плен российский военный. Оккупант признался, что его командование приказывало убивать украинских пленных.

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Видео допроса, на котором пленник рассказывает об этих преступных приказах, обнародовали украинские пограничники. "Нам говорили не сдаваться, а пленных – обнулить!" – такими словами описал приказы российского командования пленник.

Пограничник бригады "Форпост" с позывным "Космос" рассказал о деталях боя, во время которого удалось остановить наступление врага. По его словам, россияне атаковали на восьми бронемашинах МТ-ЛБ. Украинские защитники уничтожили половину техники, а остальную разбежавшуюся пехоту ликвидировали FPV-дроны и минометные подразделения.

Оккупант, которого взяли в плен, оказался 51-летним мужчиной с криминальным прошлым: 37 лет своей жизни он провел в тюрьме.

"Это и есть подлинное лицо "русского мира", – прокомментировал пограничник "Космос".

Российская сторона понесла большие потери в этом бою: уничтожены несколько единиц техники, а значительная часть пехоты ликвидирована благодаря слаженным действиям украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во время боевых действий на Харьковском направлении бойцы 3-й ОШБр взяли в плен служившего в ГРУ оккупанта. Он рассказал, как оказался на войне против Украины, и обратился к россиянам.

На Запорожском направлении нацгвардейцы взяли в плен очередного оккупанта. Им оказался 46-летний гражданин Узбекистана, присоединившийся к армии РФ во избежание судимости.

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