Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Недавно они снова расстреляли пленных украинских воинов.

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Пятеро безоружных защитников захватчики казнили на Покровском направлении, начато расследование. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В ОГПУ отметили, что это преступление захватчики совершили в ноябре этого года, когда российские силы штурмовали позиции Сил обороны вблизи села Петровка Покровского района. В ходе атаки россияне вынудили пятерых украинских воинов отступить и укрыться в одном из частных домов.

"После окружения дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия", – рассказали в ОГПУ.

Сейчас идет следствие, которое должно установить все обстоятельства преступления и его исполнителей. В ОГПУ также напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование по делу осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, несколько дней назад в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в Торецке российские военные цинично убили двух гражданских женщин. Их расстреляли в квартире в одной из многоэтажек города.

Мужчина, также находившийся в доме, получил тяжелые ранения.

А 22 ноября в ОГПУ заявили о начале расследования еще одного военного преступления российских захватчиков: они казнили у Угледара пятерых украинских пленных.