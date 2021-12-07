Оккупанты применили против ВСУ на Донбассе запрещенное оружие – штаб ООС

За минувшие сутки, 6 декабря, российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Украинские защитники открывали ответный огонь, заставив противника прекратить обстрелы.

Как сообщили в Facebook Операции объединенных сил, потерь среди военнослужащих ООС в результате действий противника нет. Огонь открывали, в частности, в направлении:

Песков – из подствольных гранатометов;

Катериновки – из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

Попасной – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Шум – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

Майорская – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Видео дня

По состоянию на 7:00 7 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

В то же время оккупанты 6 декабря понесли три небоевых потери, сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"Бесповоротные (300) – 1 (4 омсбр 2 АК, небоевые, обстоятельства выясняются); санитарные (300) – 2 (4 омсбр 2 АК, небоевые, неосторожное обращение с боеприпасами)", – написал он.

Также командование ВСУ сообщило, что ко Дню Вооруженных Сил Украины военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь от международной стратегической инициативы "Помощь Восток", а именно: Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Мариупольский военный госпиталь и 65-й военный мобильный госпиталь.

Стоимость груза, доставленного в эти заведения, составляет более 1 миллиона гривен и состоит из специализированной медицинской мебели и медицинского оборудования.

"Мы гордимся возможностью передать необходимое оборудование, которое помогает спасать жизни и восстанавливать здоровье украинских воинов", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Стоит отметить, что в нынешнем году в Украину поступило более 83 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения на сумму около 30 миллионов гривен. Постоянными партнерами международной стратегической инициативы "Помощь Восток" являются Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина", Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины, а также украинское предприятие "Санагро Украина", координатор стратегической гуманитарной инициативы "Помощь Восток" офицер гражданско-военного сотрудничества Борис Кутовой.

Напомним, 5 декабря в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий Руслан Ныров. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. 35-летний воин был родом из села Семеновка Львовской области. У него остались беременная жена, мать и две сестры.

А 1 декабря вражеский снайпер убил украинского военного, 22-летнего жителя Краматорска Валерия Геровкина. Он был сыном пастора и отправился на фронт, чтобы защищать Украину. Это была его первая ротация.

Как сообщал OBOZREVATEL: