На Донбассе погиб 22-летний сын пастора из Краматорска: что известно о защитнике Украины

На Донбассе вражеский снайпер вновь убил украинского военного. Погибшим оказался 22-летний житель Краматорска Валерий Геровкин. Он был сыном пастора и пошел на фронт, чтобы защищать Украину. Это была его первая ротация.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Валерий служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр". Он погиб 1 декабря около поселка Новотроицкое в Волновахском районе Донецкой области.

По словам сослуживцев, российско-оккупационные войска начали обстрел, а Геровкин должен был из гранатомета утихомирить террористов. Он вместе с еще двумя товарищами как раз пришли на позицию, однако вражеский снайпер успел выстрелить первым.

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В субботу, 4 декабря, Валерия похоронят в родном Краматорске. Парень лишь в августе прошлого года заключил контракт с ВСУ, когда ему исполнился 21 год. Но первая ротация стала для него и последней.

Валерий вырос в семье пастора Церкви Христа Спасителя Евгения Геровкина. Как рассказал один из пасторов Краматорска, парень был очень смышленым и умным, участвовал в разных церковных мероприятиях.

"Мы брали его в межцерковный лагерь, где он проходил служение. Разумный, толковый парнишка. Он из тех, кто умел работать в команде. Был очень ответственным, его не нужно было подгонять или напоминать лишний раз о его обязанностях. Он все знал сам. Поскольку он вырос в церковной семье, отец и его мама Анна привили ему христианские ценности. Он был очень порядочным, несмотря на молодость. Уважал людей, никогда не лукавил", – рассказывает друг семьи.

Решение пойти на фронт, чтобы защищать Украину, парень принял самостоятельно. "Его отец пояснял ему, что жизнь в наших реалиях – это тоже риск, всякое может случиться. Но на фронте риск в разы выше. Он отвечал отцу, что он прекрасно понимает, что может быть ранен и даже убит. Он осознанно шел на службу", – вспоминает пастор.

Валерий регулярно занимался спортом. Даже на фронте он умудрялся тренироваться. У парня была девушка, с которой он тоже познакомился в церкви на собрании.

Валерий – далеко не первый из представителей церквей, кто отдал свою жизнь за Украину. В Краматорске хорошо помнят, как в 2014 году в Славянске были захвачены пророссийскими сепаратистами четверо верующих. Их замучили и убили.

Также в мае 2015 года в Песках от тяжелого ранения умер боец батальона ОУН Дмитрий Афанасьев с позывным "Лимон".

О бойцах ВСУ, которые отдали жизнь за Украину в ноябре, читайте тут.