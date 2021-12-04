Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из запрещенного оружия, ранен украинский защитник

В пятницу, 3 декабря, российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. Трижды враг применил оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате действий оккупантов ранение получил один украинский защитник. Пострадавшего воина госпитализировали в медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы за прошедшие сутки:

В направлении Красногоровки – из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

Недалеко от Зайцево – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинские военные успешно применили разрешенные виды вооружения для прекращения огневой активности врага.

В штабе добавили, что по состоянию на семь часов утра субботы, 4 декабря, обстрелов на Донбассе в течение текущих суток не было.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря возле поселка Новотроицкое в Донецкой области погиб 22-летний украинский военный Валерий Геровкин. Его убил вражеский снайпер.