Оккупанты применили на Донбассе запрещенное оружие и запустили БПЛА – штаб ООС

За сутки 14 ноября вооруженные формирования РФ 19 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреливая позиции украинских войск из запрещенного вооружения. В результате вражеских действий возле Невельского были повреждены два санитарных автомобиля, ранен водитель-санитар и разрушены дома мирных жителей.

В ответ на провокации ВСУ открывали огонь из незапрещенного оружия. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook, уточняя, что раненый военнослужащий в тяжелом состоянии находится в госпитале.

За прошедшие сутки обстрелы со стороны оккупантов фиксировали:

в направлении Невельского – из минометов калибра 120 мм и 122 мм (под последние попали окрестности населенного пункта, были повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет);

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дважды неподалеку от Чермалика – из противотанкового ракетного комплекса;

возле Причепиловки – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, также осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2;

в сторону н. п. Орехово-Донецкое – из артиллерии калибра 152 мм;

вблизи Катериновки на Луганщине – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм;

в направлении Южного – из гранатометов разных систем.

Кроме этого, в Луганской области воины ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию столкновения.

По данным штаба ООС, на утро 15 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе не зафиксировано. Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и сдерживать вооруженную агрессию РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши в Британии заявили о вероятной опасности вторжения войск РФ на территорию Украины. Там создали оперативную группу по меньшей мере из 600 спецназовцев, которую могут отправить в нашу страну.