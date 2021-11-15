Оккупанты применили на Донбассе запрещенное оружие и запустили БПЛА – штаб ООС
За сутки 14 ноября вооруженные формирования РФ 19 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреливая позиции украинских войск из запрещенного вооружения. В результате вражеских действий возле Невельского были повреждены два санитарных автомобиля, ранен водитель-санитар и разрушены дома мирных жителей.
В ответ на провокации ВСУ открывали огонь из незапрещенного оружия. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook, уточняя, что раненый военнослужащий в тяжелом состоянии находится в госпитале.
За прошедшие сутки обстрелы со стороны оккупантов фиксировали:
в направлении Невельского – из минометов калибра 120 мм и 122 мм (под последние попали окрестности населенного пункта, были повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет);
дважды неподалеку от Чермалика – из противотанкового ракетного комплекса;
возле Причепиловки – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, также осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2;
в сторону н. п. Орехово-Донецкое – из артиллерии калибра 152 мм;
вблизи Катериновки на Луганщине – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
возле Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм;
в направлении Южного – из гранатометов разных систем.
Кроме этого, в Луганской области воины ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию столкновения.
По данным штаба ООС, на утро 15 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе не зафиксировано. Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и сдерживать вооруженную агрессию РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши в Британии заявили о вероятной опасности вторжения войск РФ на территорию Украины. Там создали оперативную группу по меньшей мере из 600 спецназовцев, которую могут отправить в нашу страну.