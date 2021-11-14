Британия может перебросить спецназ в Украину из-за угрозы военного вторжения РФ – СМИ

В Британии создали оперативную группу спецназа, которую могут отправить в Украину из-за угрозы вторжения России на территорию нашей страны. Речь идет о как минимум 600 британских военнослужащих.

Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщило издание The Mirror со ссылкой на собственные источники. Как отметил собеседник журналистов, военных уже предупредили о возможной отправке в Украину "в очень сжатые сроки".

Это представители спецназа SAS (Special Air Service – Особая воздушная служба), медицинские работники, связисты и инженеры. Кроме того, в группу войдут около 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады. Ее база находится в городе Олдершот. Все они готовы к экстренной отправке в наше государство, если это понадобится.

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По информации, полученной изданием, подготовка началась сразу после того, как главы оборонных ведомств страны и MI-6 (Секретная разведывательная служба Министерства иностранных дел Британии) сообщили, что российский президент Владимир Путин представляет для Запада и Украины "явную и реальную опасность".

В свою очередь генерал Ник Картер – высокопоставленный военный офицер Великобритании, отметил, что на сегодня есть риск возникновения "случайной", но самой большой войны между Российской Федерацией и Западом. С его слов, этот риск наибольший из тех, что когда-либо существовали.

Напомним: ранее издание The Washington Post писало, что официальные лица в США и Европе обеспокоены очередным наращиваем Россией вооружения около украинской границы. В сети начали появляться ролики с передвижением большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Они вызвали беспокойство в США и Европе. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

Отметим, что военная разведка Украины заверила, что дополнительной переброски войск не зафиксировано. Предполагается, что появившаяся в сети информация может быть элементом информационно-психологического воздействия.

В то же время, в Офисе президента Украины заявили о "специфических группировках" российских войск возле наших границ. О конкретных целях их сосредоточения пока у Владимира Зеленского ничего не могут сказать.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен обеспокоен тем, что Россия может повторить свои действия 2014 года по захвату украинских территорий. Он подчеркнул, что пока нет ясности касательно намерений Москвы, но ее методики давно известны.