Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, ранен водитель-санитар: в штабе ООС рассказали о ситуации

По состоянию на семь часов утра воскресенья, 14 ноября, за текущие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим тишины на Донбассе, открыв огонь в направлении Невельского из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра. Был ранен водитель-санитар.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, состояние его здоровья тяжелое. Всего во время обстрела пострадали два санитарных автомобиля, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Воины Вооруженных сил Украины отрывали ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрел.

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За минувшие сутки, 13 ноября, оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное оружие. Был ранен один военнослужащий, сейчас он уже в удовлетворительном состоянии, но продолжает получать лечение.

Где были зафиксированы обстрелы:

В направлении Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Чермалыка – выстрелы ВОГ-17, сброшенные с беспилотника.

Вблизи Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Катериновки в Луганской области – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим написал в Twitter, что за минувшие сутки наемники РФ понесли потери: двое погибли, а еще трое были ранены. Один из них подорвался на взрывном устройстве, а двое неосторожно обращались с оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, после применения Bayraktar против вражеской артиллерии на Донбассе среди российско-оккупационных войск возросла деморализация. Наемники теперь боятся служить на передовой.