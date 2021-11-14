Людей доставали из-под завалов: оккупанты обстреляли поселок на Донбассе, разрушены дома. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Людей доставали из-под завалов: оккупанты обстреляли поселок на Донбассе, разрушены дома. Фото

Обстрел оккупантами 14 ноября поселка Невельское на Донетчине привел не только к ранению водителя-санитара, но и к разрушениям домов местных жителей. Из-под завалов людей доставали спасатели.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В Facebook он также поделился фото последствий обстрела (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По Невельскому Покровского района российско-оккупационные войска ударили из запрещенных минометов 120 калибра. В результате повреждения получили по меньшей мере четыре частных дома на улице Молодежной, два из них уничтожены полностью.

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Вооруженные формирования РФ обстреляли мирный поселок

Во время обстрела под завалами в одном из разрушенных помещений оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Последствия обстрела врагом

По словам Кириленко, события разворачивались ночью. Из сообщений штаба ООС известно, что во время обстрела оккупантами из 120-миллиметровых минометов (запрещенных Минскими договоренностями) были повреждены два санитарных военных автомобиля и ранен водитель-санитар. Мужчина в тяжелом состоянии находится в госпитале.

Во время обстрела были разрушены четыре дома

"Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям. Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится сегодня силами правоохранителей и представителей местных властей", – отметил глава ОГА.

Разрушение дома мирных жителей Невельского
Оккупанты стреляли по поселку из минометов 120-калибра
Под завалами оказались люди
Последствия обстрела поселка
Оккупанты обстреляли поселок Невельский

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября оккупанты ударили по позициям ВСУ с минометов и сбросили ВОГ-17 из беспилотника. В результате вражеских действий получил ранение защитник Украины.

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