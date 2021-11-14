Людей доставали из-под завалов: оккупанты обстреляли поселок на Донбассе, разрушены дома. Фото

Обстрел оккупантами 14 ноября поселка Невельское на Донетчине привел не только к ранению водителя-санитара, но и к разрушениям домов местных жителей. Из-под завалов людей доставали спасатели.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В Facebook он также поделился фото последствий обстрела (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По Невельскому Покровского района российско-оккупационные войска ударили из запрещенных минометов 120 калибра. В результате повреждения получили по меньшей мере четыре частных дома на улице Молодежной, два из них уничтожены полностью.

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Во время обстрела под завалами в одном из разрушенных помещений оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. Никто из гражданских лиц не пострадал.

По словам Кириленко, события разворачивались ночью. Из сообщений штаба ООС известно, что во время обстрела оккупантами из 120-миллиметровых минометов (запрещенных Минскими договоренностями) были повреждены два санитарных военных автомобиля и ранен водитель-санитар. Мужчина в тяжелом состоянии находится в госпитале.

"Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям. Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится сегодня силами правоохранителей и представителей местных властей", – отметил глава ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября оккупанты ударили по позициям ВСУ с минометов и сбросили ВОГ-17 из беспилотника. В результате вражеских действий получил ранение защитник Украины.