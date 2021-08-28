Оккупанты дважды за утро обстреляли Авдеевку, над городом виднелся дым. Видео

Утром в субботу, 28 августа поддерживаемые Россией наемники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" дважды обстреляли Авдеевку на Донетчине. Оккупанты использовали артиллерийское вооружение.

Об этом сообщила журналист ТСН Наталья Нагорная, которая в Facebook также выложила кадры, снятые с окраин населенного пункта. При этом "Укрзалізниця" предупредила о временном ограничении движения поездов в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, сперва российские наемники открыли огонь примерно в 07:00 субботы. Речь шла о 25 приходах мин. Второй артиллерийский обстрел был около 10:00, очевидцы слышали еще более десяти приходов.

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На опубликованных журналистом кадрах видно, что в результате обстрелов небо над Авдеевкой окутало дымом. В то же время местные, несмотря на опасность, продолжали свободно ходить по городу.

Ранее в Telegram-канале donetchanyn сообщалось о бое в районе города, во время которого снаряды попали также в завод металлоконструкций.

В посте подчеркивали, что боевики вели огонь из района села Спартак, были попадания по Авдеевке – ее окутало дымом, с улиц доносились пожарные сирены.

По данным штаба ООС в Facebook, по состоянию на 07:00 28 августа на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В частности, неподалеку Троицкого оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы врага наши защитники открыли огонь в ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 27 августа наемники РФ семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе и убили украинского военнослужащего. Враг вел обстрелы по позициям ВСУ из артиллерии, гранатометов, стрелкового оружия.