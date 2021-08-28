Оккупанты на Донбассе обстреляли район, в котором базируется тыловое подразделение ВСУ, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов сказал, что в субботу, 28 августа, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку, Донецкая область. Враг вел огонь по району в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.

Он сообщил в Facebook, что удары наносились по городу в 06:30 и 09:00. Всего было зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм.

Журналист сообщил, что под обстрелами ранения получил боец ВСУ. Также враг уничтожил два легковых и один грузовой автомобили. Также снарядами были повреждены еще три грузовых машины.

По словам Бутусова, украинские военные огонь в ответ на обстрелы не открывали. Журналист подчеркнул, что с 2017 года огонь по Авдеевке не велся, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался.

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Отметим, что обстрел произошел в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Военные отметили, что на действия российско-оккупационных войск украинские военнослужащие "оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа российские оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Под вражескими обстрелами погиб военный Вооруженных сил Украины.