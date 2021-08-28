На Донбассе получили ранения еще два бойца ВСУ – штаб ООС

На Донбассе в субботу, 28 августа, в результате обстрелов российско-оккупационных войск пострадали в целом уже 10 украинских защитников. О еще двух воинах, которые получили осколочные ранения, стало известно уже поздно вечером.

Об инциденте отчиталась пресс-служба ООС на странице в Facebook. Противник открыл огонь по позициям Вооруженных сил Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", но где именно – не уточняется.

Двум военнослужащим Объединенных сил оказали первую медицинскую помощь. Далее раненых транспортировали в лечебное учреждение. "Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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В штабе Операции Объединенных сил добавили: чтобы прекратить огневую активность противника, "воины применили дежурные огневые средства".

О нарушениях со стороны противника также сообщили представителям ОБСЕ.

Пресс-служба подчеркнула, что ситуацию в районе проведения Операции контролируют защитники Украины.

Напомним, ранее было известно о том, что в результате провокации 28 августа ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих. Это также случилось в зоне ответственности "Востока".

Журналист Юрий Бутусов и украинская делегация в Трехсторонней контактной группе уточнили, что речь идет об Авдеевке.

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