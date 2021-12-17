Оккупанты обустроили новые огневые позиции возле линии разграничения, – разведка

Российские наемники на временно оккупированном Донбассе обустроили новые огневые позиции возле линии разграничения. Таким образом, командование Вооруженных сил РФ повышает уровень готовности к применению российских оккупационных войск.

В частности, противник размещает дополнительные танки, минометы, 122 мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также наемники сооружают новые основные и запасные огневые позиции, склады для хранения танковых и артиллерийских боеприпасов. Это они делают в пределах населенных пунктов, приближенных к линии столкновения.

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Кроме того, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов продолжают постоянно проводить уточнение целей артиллерийскими и минометными расчетами, что бы поражать объекты на позициях объединенных сил.

В то же время командование оккупационных войск комплектует артиллерийские и минометные подразделения наемниками из России. К таким мерам оккупанты прибегают из-за отсутствия среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, что нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения.

В конце ноября глава Главного управления разведки МОН Кирилл Буданов сообщил, что Россия стянула более 92 тысяч своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже к концу января-началу февраля 2022 года.

Вероятно, она будет предусматривать артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и вторжение через Беларусь.

В РФ со своей стороны отреагировали на это интервью. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев считает, что Европейский Союз и США уже должны начать вводить санкции против России, чтобы не допустить новой агрессии. Они должны касаться ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.