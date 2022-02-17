Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую, снаряд попал в детский сад: есть пострадавшие. Фото

Вооруженные формирования России утром четверга, 17 февраля, прибегли к артиллерийскому обстрелу поселка Станица Луганская на Луганщине. Один из снарядов попал в детский сад, где в этот момент находились дети с воспитателями.

Две женщины получили контузию, сообщил фонд "Повернись живим" на странице в Facebook. Позже в штабе ООС рассказали детали Ч​​​​​​П (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что российские наемники применили тяжелое артиллерийское вооружение при обстреле поселка. Снаряды попали не только в здание детсада, в результате чего пострадали два гражданских лица.

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На опубликованных в сети снимках видно, что снаряд пробил большую дыру в стене здания. В результате взрыва в помещении выбило стекла, а кирпич разбрасывало по всей комнате.

Повреждения также получила коммунальная инфраструктура населенного пункта – половина поселка осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

По словам экс-замглавы МВД Антона Геращенко, ЧП произошло около 09:04 четверга. Медики подтвердили контузию у двух работниц детского сада. Эвакуированных детей и сотрудников заведения разместили в безопасном месте (подвальном помещении).

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter уточнил, что в результате действий оккупантов пострадали две воспитательницы детского заведения. Его коллега Анатолий Штефан в Telegram-канале отметил, что информация о других возможных "жертвах" и деталях происшествия выясняется.

"Русский мир" напомнил о себе – влупили в детский сад. Нет, там не прятались бойцы ВСУ – там были дети. Все живы, хоть это радует", – прокомментировал в Facebook волонтер Юрий Бирюков, опубликовав видео.

В то же время оккупанты начали распространять фейки, пытаясь обвинить в обстрелах ВСУ. Публикуя фото украинского детского сада в своих Telegram-каналах, российские пропагандисты заявляли, что речь идет о заведении во временно оккупированной Новой Кондрашовке.

Украинская сторона СЦКК сообщила об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В частности, за прошедшие сутки наблюдатели обнаружили и зафиксировали размещение там 230 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей.

Наблюдатели отмечают, что оккупанты продолжают препятствовать их работе на Донбассе. И подчеркивают, что зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий по дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", – отметили на Facebook-странице штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, среди прочего применяя против ВСУ запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Украинские защитники дали оккупантам адекватный ответ.