Люди сидят в укрытиях: оккупанты на Донбассе устроили массированный обстрел. Фото и видео

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Оккупанты на Донбассе устроили массированный обстрел из тяжелой артиллерии вдоль линии разграничения. Местные жители вынуждены сидеть в укрытиях.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, от вражеских снарядов в Донецкой области пострадали Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое.

Так, в Марьинке обломки долетали к школе №2. Для безопасности дети укрылись в хранилище, по мере возможности родители забирают их домой.

Осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на автобусной остановке. У нее множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости.

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Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.

В результате обстрела осталась без электроснабжения Красногоровка. По предварительной информации, перебит кабель. Ремонтная бригада приступит к восстановительным работам, как только будет безопасно.

Обесточены также поселки Тарамчук, Степное и Сладкое. Информации о пострадавших среди жителей этих населенных пунктов пока нет.

В районе Авдеевки во время вражеских обстрелов был ранен военнослужащий. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

Со своей стороны журналист Юрий Бутусов рассказал в Facebook, что артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм выпустила более 50 снарядов по украинским позициям в районе Донецка.

В Луганской области самый заметный обстрел произошел вблизи Станицы Луганской, там попали в детсад, где находились малыши. Чудом никто не погиб. Контузило трех сотрудников заведения – двух женщин и мужчину.

Волонтер Евгений Каплин сообщил, что при обстреле пгт. Врубовка Северодонецкого района повреждено остекление школы и школьных мастерских, пострадали жилые дома по ул. Школьный.

Кроме того, в результате обстрела в Луганской области было повреждено локомотивное депо Кондрашовская-Нова, сообщается на сайте "Укрзализниці". Были повреждены оконные стекла и действующий локомотив, также частично разрушен склад на территории депо.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту обстрела детского сада в Станице Луганской и школы в поселке Врубовка. На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на опубликованных в сети снимках заметно, что снаряд пробил большую дыру в стене детского сада в Станице Луганской. Взрывом в помещении выбило стекла, а кирпичи разбросало по всей комнате.

Повреждения также получила коммунальная инфраструктура населенного пункта – половина осталась без электропитания.