Оккупанты нарушили режим "тишины" на Донбассе, устроив обстрел позиции ВСУ – штаб ООС

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Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, среди прочего применяя против ВСУ запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Украинские защитники дали оккупантам адекватный ответ.

За нынешние сутки наемники РФ уже дважды нарушили "тишину". О ситуации на фронте информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

По данным военных, в течение 16 февраля враг из минометов 82-миллиметрового калибра вел огонь в окрестностях Станицы Луганской и Новозвановки.

Возле села Лобачево на Луганщине и Водяное на Донетчине оккупанты задействовали беспилотники, с помощью которых сбросили выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.

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Возле поселка Луганское оккупанты обстреливали позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. С последнего они вели огонь и возле Марьинки.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов незаконные формирования РФ стреляли в направлении Сизого, первое вооружение и автоматические гранатометы они использовали и при обстреле Катериновки.

Среда прошла без потерь украинских защитников. Благодаря их усилиям границы подразделений ВСУ на фронте остались прежними.

В штабе ООС добавляют, что с утра четверга, 17 февраля, оккупанты дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил, используя запрещенное вооружение. В частности, артиллерию калибра 122 мм, из которой они стреляли вблизи Причепиловки, и минометы 120-мм калибра – недалеко от Водяного.

Потерь в рядах ВСУ нет. Защитники Украины контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

По данным офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, оккупанты за прошедшие сутки потеряли двух человек. Оба "300-х" в 7 ОМСБр 2 АК и 3 ОМСБр 1 АК, небоевые, вероятно, вследствие неосторожного обращения с оружием и личной беспечности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области задержали боевика "ДНР", воевавшего против украинских защитников в составе группировок "Оплот" и "Восток". Террорист пытался тайком пересечь линию разграничения.