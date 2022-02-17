Оккупанты снова ударили по Станице Луганской: снаряд попал в жилой дом. Видео

Юрий Сергиенко
Расследования
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Оккупанты снова ударили по Станице Луганской: снаряд попал в жилой дом. Видео
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Российские вооруженные формирования 17 февраля снова обстреляли Станицу Луганскую. На этот раз снаряд попал в жилой дом.

Данные штаба ООС OBOZREVATEL передали источники. В результате попадания в доме начался пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате попадания снаряда загорелся дом.

Собеседник уточнил, что обстрел из тяжелого вооружения произошел около 21:14. Один вражеский снаряд попал в жилой дом, расположенный на улице Магистральной 8.

Видео дня
Оккупанты снова обстреляли Станицу Луганскую.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В свою очередь военный корреспондент Андрей Цаплиенко уточнил, что обстрел велся не только по Станице Луганской, но и на Счастинском направлении.

Пост Андрея Цаплиенко.

Напомним, что оккупанты 17 февраля в течении дня наносили массированный артиллерийский обстрел на Донбассе.

Огонь велся в том числе по множеству населенных пунктов, в частности и по гражданской инфраструктуре – детскому саду и школе.

Карта обстрелов на Донбассе 17 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным было зафиксировано 47 случаев нарушения режима прекращения огня, во время которых выпустили сотни снарядов. Также ранения получили как украинские военные, так и гражданские лица.

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