Оккупанты снова ударили по Станице Луганской: снаряд попал в жилой дом. Видео

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Российские вооруженные формирования 17 февраля снова обстреляли Станицу Луганскую. На этот раз снаряд попал в жилой дом.

Данные штаба ООС OBOZREVATEL передали источники. В результате попадания в доме начался пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собеседник уточнил, что обстрел из тяжелого вооружения произошел около 21:14. Один вражеский снаряд попал в жилой дом, расположенный на улице Магистральной 8.

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Обошлось без жертв и пострадавших.

В свою очередь военный корреспондент Андрей Цаплиенко уточнил, что обстрел велся не только по Станице Луганской, но и на Счастинском направлении.

Напомним, что оккупанты 17 февраля в течении дня наносили массированный артиллерийский обстрел на Донбассе.

Огонь велся в том числе по множеству населенных пунктов, в частности и по гражданской инфраструктуре – детскому саду и школе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным было зафиксировано 47 случаев нарушения режима прекращения огня, во время которых выпустили сотни снарядов. Также ранения получили как украинские военные, так и гражданские лица.