Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: украинские военные открыли огонь в ответ

За сутки 9 ноября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня у линии разграничения на Донбассе. В сторону позиций защитников Украины они стреляли из гранатометов и пулеметов.

Воины Объединенных сил открыли огонь в ответ и подавили провокации противника. Потерь среди личного состава ВСУ нет, сообщает штаб ООС на официальной странице Facebook.

Обстрелы со стороны наемников России за прошедшие сутки были зафиксированы в Донецкой области. В частности, вблизи Опытного, что в Ясиноватском районе, где враг применил против украинских сил стрелковое оружие.

А также возле Новоалександровки (Добропольский район) – там оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем.

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На утро среды, 10 ноября, нарушений российско-оккупационными войсками "тишины" на Донбассе не наблюдалось. По данным офицера ВСУ Анатолия Штефана в Telegram-канале, накануне в их рядах было две потери: "200-й" и "300-й" в 3 ОМСБр 1 АК – небоевые, обстоятельства уточняются.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним: в Киеве задержан главный военный преступник донецкой тюрьмы "Изоляция" террористов "ДНР" – 37-летний Денис Куликовский ("Палич"). Этот мужчина организовывал и участвовал в убийствах и пытках противоправно заключенных украинцев.

Жертвы оккупантов рассказали о бесчеловечных пытках, прошедших в стенах "Изоляции". Подробнее о задержанном преступнике читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание Bloomberg в очередной раз написало о фактах опрокидывания Россией своих войск и техники к границе с Украиной. В то же время отметило, что в Пентагоне (США) активно следят за этой ситуацией.