Жертвы главного палача 'ДНР' 'Палыча' рассказали о пытках в 'Изоляции': установлены 45 участников группировки. Видео

За год проведения следственных действий Министерство внутренних дел сумело установить 166 человек, которые прошли через стены "Изоляции", импровизированной тюрьмы на территории "Донецкой народной республики" под руководством задержанного главаря Дениса "Палыча" Куликовского. Большинство из них рассказали о страшных испытаниях, пытках и чудовищной дисциплине, которой подвергали всех пленников, заподозренных в преданности украинскому суверенитету.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, ссылаясь на брифинг министра Дениса Монастырского. Освобожденные пленники "Изоляции" смогли распознать своих мучителей, в результате чего установлено 45 членов преступной группировки под началом "Палыча" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бывшие заключенные рассказали о том, как их задерживали по надуманным подозрениям, отбирали паспорта, вменяли шпионаж на пользу Украину. В "пыточных" камерах "Изоляции" их подвергали моральному и физическому унижению, избивали, пытали током, совершали сексуальное надругательство.

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"Когда кто-то из надзирателей спускался в подвал, мы должны были опускаться на колени, надевать мешок на голову и заложить руки за голову. Если заключенный не успевал это сделать, его жестоко избивали", - рассказал один из потерпевших.

"Меня посадили на несколько дней в одиночную камеру. Там было ужасно холодно, но ничего, кроме матраса на полу не было. Еще какие-то тряпки, которые насквозь пропитаны мочой и кровью. Но когда замерзаешь, приходится подавлять в себе рвотные позывы и кутаться в этом", – поделилась жуткими воспоминаниями бывшая пленница.

Согласно полученной информации следователями установлена причастность начальника тюрьмы оккупантов Дениса Куликовского не только как того, кто отдавал приказы, но и лично принимал участие в жестоких допросах, ломающих волю и личность пленного. Сегодня всем членам тюремной группировки и оккупантам вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса Украины, в общей сложности им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

"Наши граждане спали стоя, им не давали еды, подвергали суточным допросам. Некоторые не смогли этого перенести и погибли. Такие преступления не останутся безнаказанными, независимо от сроков давности", – подчернул Денис Монастырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Куликовский по кличке "Палыч" до начала военных действий и оккупации Донбасса работал в Донецке милиционером. События 2014 года показались "Палычу" шансом подняться вверх по карьерной лестнице. Пророссийские боевики действительно высоко оценили такие личные качества, как жестокость, непреклонность и беспощадность.