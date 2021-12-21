Оккупанты накрыли огнем позиции ООС на Донбассе, ранен украинский военный

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты ранили украинского военного. Его госпитализировали.

Состояние здоровья защитника Украины – средней тяжести, говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook. Инцидент произошел во вторник, 21 декабря. В настоящее время военнослужащий находится в лечебном заведении.

Как отметили в сообщении, всего в течение суток вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Они также применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.

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В штабе сообщили, что оккупанты стреляли:

в направлении Широкиного – из стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

Военные Вооруженных сил Украины, как добавили в ООС, дали противнику отпор и вынудили его прекратить обстрелы. Они открывали ответный огонь, но не использовали запрещенное вооружение.

Напомним: накануне, 20 декабря, российские наемники на Донбассе открыли огонь близ Широкиного и ранили украинского военного. Всего в течение дня противник четырежды открывал огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины, один из которых с применением запрещенного вооружения. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских защитников получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного – тяжелое, другого – средней тяжести.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря оккупанты дважды применили против позиций украинских бойцов запрещенное Минскими договоренностями вооружение.