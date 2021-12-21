Оккупанты накрыли огнем позиции ООС на Донбассе, ранен украинский военный
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты ранили украинского военного. Его госпитализировали.
Состояние здоровья защитника Украины – средней тяжести, говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook. Инцидент произошел во вторник, 21 декабря. В настоящее время военнослужащий находится в лечебном заведении.
Как отметили в сообщении, всего в течение суток вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Они также применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.
В штабе сообщили, что оккупанты стреляли:
в направлении Широкиного – из стрелкового оружия;
вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм.
Военные Вооруженных сил Украины, как добавили в ООС, дали противнику отпор и вынудили его прекратить обстрелы. Они открывали ответный огонь, но не использовали запрещенное вооружение.
Напомним: накануне, 20 декабря, российские наемники на Донбассе открыли огонь близ Широкиного и ранили украинского военного. Всего в течение дня противник четырежды открывал огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины, один из которых с применением запрещенного вооружения. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских защитников получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного – тяжелое, другого – средней тяжести.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря оккупанты дважды применили против позиций украинских бойцов запрещенное Минскими договоренностями вооружение.