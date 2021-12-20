На Донбассе подорвались двое бойцов ВСУ: в штабе ООС рассказали об их состоянии

Двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на взрывном устройстве, установленном пророссийскими боевиками в зоне ведения Операции Объединенных сил. Оба получили первую медицинскую помощь и были срочно доставлены в военный госпиталь.

Сейчас состояние одного бойца оценивается как тяжелое, у второго – средней тяжести. Об этом сообщили в Штабе ООС в Facebook в рамках ежедневного отчета по ситуации на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что кроме вышеуказанного инцидента, обострения криминогенной обстановки на линии разграничения к 11:00 20 декабря не зафиксировано. Украинская армия продолжает контролировать ситуацию и оценивает ее, как стабильную.

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"В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов", – заверили в Штабе в целях предотвращения повторения несчастных случаев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне оккупанты дважды применили против позиций украинских бойцов запрещенное Минскими договоренностями вооружение.