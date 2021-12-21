На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный – штаб ООС

Марина Погорилко
Расследования
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На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный – штаб ООС

Во вторник, 21 ноября, российские наемники на Донбассе открыли огонь вблизи Широкино и ранили украинского военного. Кроме того, за минувшие сутки противник четырежды открывал огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины, один из которых с применением запрещенного вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке ООС в Facebook. Отмечается, что раненому воину оказана домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – средней тяжести.

Сообщается, что 20 декабря противник вел огонь в районе населенных пунктов:

  • Гнутово и Водяное – задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произведен сброс выстрелов ВОГ-17;

  • вблизи Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов;

  • в сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.

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Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских защитников получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного – тяжелое, другого – средней тяжести. Украинские защитники открывали ответный огонь, заставив противника прекратить свои преступные действия.

21 декабря российские наемники ранили украинского военного
20 декабря двое военных ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Кроме того, 20 декабря, оккупанты понесли одну потерю, сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"Необратимые (200) – 1 (6 омсп 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются)", – написал он.

20 декабря оккупанты потеряли одного боевика

Напомним, 18 декабря российско-оккупационные войска восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, используя, в частности, и запрещенное вооружение. Они также сбросили с БПЛА на позиции Вооруженных сил Украины взрывчатку. В результате вражеских действий один защитник получил ранение, он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное.

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