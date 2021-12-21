На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный – штаб ООС
Во вторник, 21 ноября, российские наемники на Донбассе открыли огонь вблизи Широкино и ранили украинского военного. Кроме того, за минувшие сутки противник четырежды открывал огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины, один из которых с применением запрещенного вооружения.
Об этом говорится в утренней сводке ООС в Facebook. Отмечается, что раненому воину оказана домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – средней тяжести.
Сообщается, что 20 декабря противник вел огонь в районе населенных пунктов:
Гнутово и Водяное – задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произведен сброс выстрелов ВОГ-17;
вблизи Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов;
в сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.
Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских защитников получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного – тяжелое, другого – средней тяжести. Украинские защитники открывали ответный огонь, заставив противника прекратить свои преступные действия.
Кроме того, 20 декабря, оккупанты понесли одну потерю, сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.
"Необратимые (200) – 1 (6 омсп 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются)", – написал он.
Напомним, 18 декабря российско-оккупационные войска восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, используя, в частности, и запрещенное вооружение. Они также сбросили с БПЛА на позиции Вооруженных сил Украины взрывчатку. В результате вражеских действий один защитник получил ранение, он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 декабря на Донбассе погиб 30-летний украинский воин Станислав Запорожец. Он служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне и был убит снайпером российско-оккупационных войск;
Российско-оккупационные войска на Донбассе 18 декабря открыли огонь по ВСУ, в частности, из запрещенного "Минском" вооружения. В результате ранения получил один украинский боец.