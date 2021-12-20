Оккупанты применили против ВСУ на Донбассе запрещенное оружие – штаб ООС

За прошедшие сутки, 19 декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе два раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе один из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий противника нет.

Как сообщили в утренней сводке Операции объединенных сил в Facebook, обстрелы велись недалеко от Новозвановки из артиллерии калибра 122 мм и в направлении Светлодарска – из крупнокалиберных пулеметов. Отмечается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба ООС, с начала суток 20 декабря по состоянию на 7:00 новых обстрелов не зафиксировано.

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Кроме того, по данным офицера ВСУ Сергея Нещадима, потери вражеских войск за 18 декабря составили дополнительно три человека, тогда как ранее он сообщал еще о четырех. Об этом военный написал в своем Twitter. Потери за 19 декабря в настоящее время уточняются.

"По уточненным данным потери 18.12.21 дополнительно составили 3 человека: безвозвратные (200) – 1 (1 – 6 омсп 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются); санитарные (300) – 2 (2 – 6 омсп 2 АК, небоевые обстоятельств уточняются)", – отметил Нещадим.

Напомним, 18 декабря оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Они также сбросили с БПЛА на позиции ВСУ взрывчатку. В результате вражеских действий один защитник получил ранение, в настоящее время он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное. В штабе ООС отметили, что украинские защитники заставили оккупантов прекратить обстрелы, открыв ответный огонь.

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