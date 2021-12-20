Оккупанты применили против ВСУ на Донбассе запрещенное оружие – штаб ООС

Марина Погорилко
Расследования
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Наемники РФ дважды обстреляли позиции ООС

За прошедшие сутки, 19 декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе два раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе один из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий противника нет.

Как сообщили в утренней сводке Операции объединенных сил в Facebook, обстрелы велись недалеко от Новозвановки из артиллерии калибра 122 мм и в направлении Светлодарска – из крупнокалиберных пулеметов. Отмечается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба ООС, с начала суток 20 декабря по состоянию на 7:00 новых обстрелов не зафиксировано.

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Российские наемники дважды обстреляли позиции ООС
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь

Кроме того, по данным офицера ВСУ Сергея Нещадима, потери вражеских войск за 18 декабря составили дополнительно три человека, тогда как ранее он сообщал еще о четырех. Об этом военный написал в своем Twitter. Потери за 19 декабря в настоящее время уточняются.

"По уточненным данным потери 18.12.21 дополнительно составили 3 человека: безвозвратные (200) – 1 (1 – 6 омсп 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются); санитарные (300) – 2 (2 – 6 омсп 2 АК, небоевые обстоятельств уточняются)", – отметил Нещадим.

Потери вражеских войск за 18 декабря составили дополнительно три человека

Напомним, 18 декабря оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Они также сбросили с БПЛА на позиции ВСУ взрывчатку. В результате вражеских действий один защитник получил ранение, в настоящее время он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное. В штабе ООС отметили, что украинские защитники заставили оккупантов прекратить обстрелы, открыв ответный огонь.

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