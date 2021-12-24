Оккупанты на Донбассе снова нарушили перемирие: украинские защитники заставили их замолчать

Вооруженные формирования России снова проигнорировали договоренности Трехсторонней контактной группы о возвращении к режиму прекращения огня. В пятницу, 24 декабря, они трижды нарушили "тишину".

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Там сообщили, что один раз оккупанты стреляли в сторону позиций украинских защитников из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.

Отметим, что заседание ТКГ по перемирию состоялось всего два дня назад – 22 декабря. За прошедшие сутки оккупанты также нарушали договоренности.

К счастью, потерь среди украинских военных в результате действий врага нет. Как рассказали в штабе, в течение 24 декабря российско-оккупационные войска стреляли:

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в направлении Новозвановки – из станковых противотанковых гранатометов;

возле Марьинки – из минометов калибра 120 мм;

в сторону Катериновки – из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время в ООС уточнили, что защитники Украины дали врагу отпор – они открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений, благодаря усилиям наших воинов, остались неизменными, добавили в штабе. Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

Отметим, что накануне, 23 декабря, оккупанты трижды нарушили перемирие. В частности, два раза они стреляли в сторону позиций Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное вооружение.

В то же время, 22 декабря украинская делегация в ТКГ заявила, что на заседании удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня. В Министерстве обороны Украины приветствовали договоренности и заверили, что ВСУ по-прежнему будут соблюдать режим.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинские военные будут соблюдать условия режима прекращения огня на Донбассе, и уже это делают. В то же время он подчеркнул, что ВСУ смогут открывать огонь в ответ на обстрелы оккупантов, если они будут представлять угрозу их жизни.