Залужный о перемирии на Донбассе: ВСУ уже начали придерживаться режима прекращения огня

Украинские военные будут соблюдать условия режима прекращения огня на Донбассе, о чем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря. Если эти договоренности удастся полностью реализовать, это позволит сохранить жизнь военных и гражданского населения на востоке Украины.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в четверг, 23 декабря, на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, передает Интерфакс-Украина. По его словам, это также будет отвечать интересам каждого гражданина Украины.

"ВСУ будут не просто четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, они уже начали это делать", – сказал Залужный, добавив, что договоренности также регламентируют форматы реагирования на любые действия сторон конфликта.

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Кроме того, он отметил, что возобновление режима прекращения огня не запрещает украинским военнослужащим открывать огонь в ответ на обстрелы оккупантов. Защитники Украины вправе это делать в случае угрозы для их жизни или для жизни гражданского населения.

Залужный уточнил, что украинские военные продолжают выполнять задания, охранять свою родину, а также защищать жителей Украины и самих себя.

"Им никто в ответ стрелять не запрещает. Речь идет не о запрете вести огонь в ответ, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении", – сказал Залужный.

Он добавил, что ВСУ полностью поддерживают режим перемирия. Только так, по его мнению, можно избежать потерь.

Напомним: украинская делегация в ТКГ заявила, что на последнем в 2021 году заседании группы удалось договорится о возобновлении действия режима прекращения огня. Он был провозглашен еще 22 июля 2020 года. В Министерстве обороны Украины приветствовали договоренности и заверили, что ВСУ, как и ранее, будут соблюдать режим прекращения огня.

Однако, 23 декабря в штабе Операции Объединенных сил заявили, что оккупанты нарушили договоренности ТКГ. Как сказано в сообщении штаба в Facebook, в этот день было зафиксировано три нарушения перемирия. Дважды оккупанты применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что Россию "пытаются сделать стороной конфликта на Донбассе" , хотя, согласно Минским соглашениям, она является посредником.